2022/08/25 | 14:30 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: R6wD8XY91jo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وزير الصدر يهاجم القضاء: أهمل الفساد والتسريبات ولم يطبق القانون على التبعي والميليشياوي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. وزير الصدر يهاجم القضاء: أهمل الفساد والتسريبات ولم يطبق القانون على التبعي والميليشياوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).