2022/08/25 | 14:32 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر سياسي مطلع، اليوم الخميس، ان رئيس الوزراء قام بتأجيل اجتماع القوى السياسية الثاني الى اشعار اخر.

وقال المصدر، إن “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قام بتأجيل اجتماع القوى السياسية الثاني، المؤمل عقده، اليوم الخميس، الى اشعار اخر بسبب رفض حضور الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة، للاجتماع الا بعد حضور ممثل عن التيار الصدري في الاجتماع”.

واضاف “رفض بعض قوى الاطار التنسيقي المشاركة في الاجتماع، مما دفع الكاظمي لتأجيله دون تحديد موعد جديد لعقد هذا الاجتماع”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لهذا السبب.. الكاظمي يؤجل اجتماع القوى السياسية الثاني الى اشعار اخر) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لهذا السبب.. الكاظمي يؤجل اجتماع القوى السياسية الثاني الى اشعار اخر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).