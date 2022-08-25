بإيرادات بلغت (10) مليار و(368) مليون دولار.. النفط تعلن عن الاحصائية النهائية للصادرات النفطية لشهر تموز الماضي

2022/08/25 | 14:32 - المصدر: وكالة خبر

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اعلنت وزارة النفط عن مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر تموز الماضي ، بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو) ، حيث بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (102) مليوناً و(385) الف و(49) برميل ( مائة واثنان مليون وثلاثمائة وخمسة وثمانون الفا وتسعة واربعون برميلا ) ، بإيرادات بلغت (10) مليارات و(368 ) مليونا و (352) الف دولار (عشرة مليارات وثلاثمائة وثمانية وستون مليوناً وثلاثمائة واثنان وخمسون الف دولار) .

واشارت الاحصائية ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تموز الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (99) مليوناً و(965) الف و(94) برميل ، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان (2) مليون و(344) الف و(536) برميلا.

وان معدل سعر البرميل الواحد بلغ (101.268) دولاراً،وإن الكميات المصدرة قد تم تحميلها من قبل (35) شركة عالميةمن جنسيات عدة ، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي.

يذكر ان الوزارة ومن خلال ايمانها باطلاع الشعب على عمليات التصدير والايرادات المتحققة منه اتخذت هذا الاجراء الشهري .

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