رسول يكشف اسماء الإرهابيين المقتولين بكمين في نينوى

2022/08/25 | 14:33 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرفت الاستخبارات على هويات ومناصب المقتولين.

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