التعليم تصدر أربعة توجيهات استعداداً للعام الدراسي الجديد

2022/08/25 | 14:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر وزير التعليم العالي نبيل كاظم عبد الصاحب، اليوم الخميس، أربعة توجيهات توجيهات استعداداً للعام الدراسي الجديد.

وذكر بيان للوزارة أنَّ “وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب وجَّه الجامعات كافة بما يأتي:

-تهيئة إجراءات المباشرة الإدارية للملاكات التدريسية في الأول من أيلول المقبل والشروع بالمسارات والاستعدادات الأكاديمية في الدراسات الأولية والعليا.

-تنفيذ برامج الدراسات العليا ومتطلباتها وتوقيتاتها للعام الدراسي 2023/2022 الذي يبدأ الفصل الدراسي الأول منه في الرابع من أيلول المقبل على وفق التقويم الجامعي المعتمد.

– تكثيف وإتمام إجراءات التطوير الخاصة بالبيئة الجامعية ومختبراتها وقاعاتها ومساحاتها الخضراء في ضوء سياسة وخطة المؤسسة التعليمية الجامعية واشتراطات الجودة والسمعة الأكاديمية للعام الدراسي 2023/2022.

– توفير المستلزمات اللوجستية والخدمية لامتحانات الدور الثاني المقررة في الثالث من أيلول المقبل وتوفير كامل الدعم لأبنائنا الطلبة خلال مدة الاختبارات التي تمتد الى غاية السابع عشر من الشهر نفسه.

وأضاف، أنَّ “وزير التعليم وجَّه بتقديم كل صور التعاون الممكنة لإنجاح خدمة المجتمع، تعضيداً للتكامل مع وزارة التربية بشأن امتحانات الدور الثاني لطلبة الدراسة الإعدادية في الجامعات”.

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