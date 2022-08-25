2022/08/25 | 14:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني حدد وزير التعليم ، اليوم الخميس ،بتهيئة إجراءات المباشرة في الأول من أيلول والشروع بمسارات وبرامج الدراسات الأولية والعليا.وقالت الوزارة في بيان تلقاه/المركز الخبري الوطني/،إن “وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير التعليم يحدد موعد تهيئة إجراءات المباشرة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التعليم يحدد موعد تهيئة إجراءات المباشرة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير التعليم يحدد موعد تهيئة إجراءات المباشرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).