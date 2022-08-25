2022/08/25 | 14:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت وزارة النفط، اليوم الخميس، عن الاحصائية النهائية للصادرات النفطية لشهر تموز الماضي.وذكر بيان للوزارة تلقاه/المركز الخبري الوطني/،ان “الوزارة اعلنت عن مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر تموز الماضي ، بحسب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة النفط تعلن إيرادات الشهر الماضي المركز الخبري الوطني.

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