2022/08/25 | 15:09 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: بعدما اضطر التيار الصدري الى سحب أنصاره من امام مجلس القضاء الأعلى بعد موجة...

ظهرت المقالة مخاوف من محاصرة المتظاهرين قصر السلام على غرار البرلمان والقضاء أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مخاوف من محاصرة المتظاهرين قصر السلام على غرار البرلمان والقضاء) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مخاوف من محاصرة المتظاهرين قصر السلام على غرار البرلمان والقضاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).