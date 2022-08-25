2022/08/25 | 15:09 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أصدرت محكمة جنايات الكرخ، الخميس، 25 آب، 2022، حكما بالسجن سبع سنوات بحق المدعو...

ظهرت المقالة السجن 7 سنوات لـ”إسماعيل مصبح” مع حجز أمواله أولاً على المسلة.

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