حركة طالبان تعلن عدم عثورها على جثمان أيمن الظواهري

2022/08/25 | 15:11 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم حركة طالبان الأفغانية ذبيح الله مجاهد، اليوم الخميس، أن الحركة لم تعثر على جثمان زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، وأنها تواصل التحقيقات، بعد أن قالت الولايات المتحدة إنها قتلته في غارة جوية في كابول الشهر الماضي.وكان … Readmore

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