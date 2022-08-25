روسيا تعلن قتل أكثر من 200 جندي أوكراني في قطار عسكري

2022/08/25 | 15:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت روسيا، الخميس، إنها قتلت «أكثر من 200 جندي أوكراني» في قصف استهدف، (أمس) الأربعاء، محطة للسكك الحديدية في وسط أوكرانيا، فيما تحدثت كييف من جهتها عن مقتل 25 شخصاً على الأقل.



وقالت وزارة الدفاع الروسية: إن صاروخ إسكندر «أصاب بشكل مباشر قطاراً عسكرياً في محطة تشابلينه في منطقة دنيبروبتروفسك، ما أسفر عن مقتل أكثر من 200 جندي من احتياطي القوات المسلحة الأوكرانية»، إضافة إلى تدمير معدات عسكرية.

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