انخفاض مبيعات الدولار في مزاد العملة للبنك المركزي العراق

2022/08/25 | 15:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انخفضت مبيعات الدولار في مزاد العملة للبنك المركزي العراق، اليوم الخميس، لتصل إلى 224 مليون دولار.

كما أن البنك المركزي باع خلال مزاده، اليوم، لبيع وشراء الدولار الامريكي، 224 مليونا و 465 الفا و 450 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً عراقياً لكل دولار، منخفضة عن يوم امس الاربعاء التي بلغت فيها المبيعات 263 مليونا و 683 الفا و755 دولار.

بالإضافة إلى ان عملية الشراء النقدي للدولار من قبل المصارف انخفضت من قيمة المبيعات الإجمالية لتصل الى 27 مليونا و 600 الفا، فيما ذهبت البقية البالغة 196 مليونا و 865 الفا و450 دولارا لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات.

كما ان 32 مصرفا قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و 11 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 83 شركة توسط.

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