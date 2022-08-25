ارتفاع أسعار خامي البصرة المتوسط والثقيل لليوم الثالث على التوالي

2022/08/25 | 15:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ارتفعت أسعار خامي البصرة المتوسط والثقيل، الخميس، لليوم الثالث على التوالي، مع ارتفاع أسعار النفط عالمياً.

وارتفع خام البصرة المتوسط المصدر لآسيا 2.22 دولاران وبنسبة تغيير بلغت 2.80% ليصل الى 99.73 دولارا للبرميل الواحد.

وارتفع خام البصرة الثقيل المصدر لآسيا 2.22 دولاران وبنسبة تغيير بلغت 2.39% ليصل الى 95.13 دولاراً.

وارتفعت أسعار خامات منظمة أوبك ايضاً حيث بلغ سعر خام العربي الخفيف السعودي 107.16 دولارات بارتفاع بلغ 2.94 دولاران، وارتفع خام مربان الإماراتي إلى 101.53 دولار بارتفاع بلغ 1.00 دولار .

وارتفعت أسعار النفط مع تهديدات سعودية بالعودة إلى تخفيض انتاج منظمة اوبك في حال انخفاض الاسعار، وانخفاض مخزونات النفط الأمريكية

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