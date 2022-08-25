روسيا.. مرسوم رئاسي لزيادة عدد أفراد القوات المسلحة إلى أكثر من 2 مليون

2022/08/25 | 15:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن الرئيس، فلاديمير بوتين، وقع مرسوما، الخميس، لزيادة عدد أفراد القوات المسلحة إلى 2.04 مليون من 1.9 مليون.

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