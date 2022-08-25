وزير التعليم يصدر أمرا وزاريا بتعيين 879 من الأوائل

2022/08/25 | 15:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر وزير التعليم العالي والبحث

العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب، اليوم

الخميس، أمراً وزارياً بتعيين 879 من

الأوائل في تخصصات الطب وطب الاسنان

والصيدلة والتمريض.

وذكر بيان لوزارة التعليم تلقته

وكالة نون ا

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