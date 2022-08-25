2022/08/25 | 15:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مؤسسة مكافحة الإرهاب في إقليم

كردستان العراق، اليوم الخميس،

باستهداف معسكر زيلكان الذي تتمركز فيه

قوات تركية في محافظة نينوى بـ9 صواريخ.

وقالت المؤسسة في بيان، إنه وفقا

للمعلومات المتوفرة لديها

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نينوى.. استهداف معسكر زيلكان بـ9 صواريخ) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نينوى.. استهداف معسكر زيلكان بـ9 صواريخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).