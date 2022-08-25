مكافحة ارهاب كردستان: 9 صواريخ انطلقت من بعشيقة لتستهدف قاعدة زليكان التركية

2022/08/25 | 15:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كردستان

أفادت مؤسسة مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، اليوم الخميس، باستهداف معسكر زليكان بـ9 صواريخ حيث تتمركز فيه قوات تركية في محافظة نينوى.

وقالت المؤسسة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "وفقا للمعلومات المتوفرة لديها فقد تم في الساعة 13:50 بتاريخ اليوم الخميس 25 آب/ أغسطس إطلاق تسعة صواريخ على قاعدة زليكان العسكرية التي تضم قوات تركية في ناحية بعشيقة بمحافظة نينوى".

وأوضح أن "صواريخ نوع (غراد) سقطت حول الثكنات العسكرية، ولم تتسبب بأي أضرار مادية أو مادية"، مضيفا أن "الصواريخ تم توجهها بواسطة شاحنة نوع (كيا) بين قرية الفاضلية وكانونة ضمن حدود ناحية بعشيقة، وان هذه العجلة قد احترقت بفعل تأثير الصواريخ".

وأفاد مصدر أمني اليوم الخميس بقصف صاروخي عنيف استهدف قاعدة زليكان التركية في نينوى.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إنه "تم استهداف قاعدة زليكان التركية في محافظة نينوى بقصف صاروخي عنيف".

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