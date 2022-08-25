التيار الصدري يتحدث لـ (بغداد اليوم) عن خطة اقتحام القصور الرئاسية في الجادرية

2022/08/25 | 15:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر مقرب من تظاهرات انصار التيار الصدري، اليوم الخميس، عن حقيقة وجود توجه لاقتحام قصور الجادرية ومنها ذو القباب الذهبية.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إنه "بالفعل هناك منصات كثيرة مؤيدة لتظاهرات الخضراء وبعضهم ناشطين في التيار الصدري لمحوا بأشكال مختلفة الى انه ربما يكون الهدف المقبل هي قصور الجادرية"، موضحاً أنه "من بين تلك القصور هو القصر ذو القباب الذهبية في اشارة الى قصر السلام الذي يمثل مقر رئاسة الجمهورية الحالي".

وأضاف انه "لا يوجد اي توجه للتظاهر في الجادرية او اي منطقة خارج المنطقة الخضراء"، مؤكدا ان "اي تغيرات في مواقع انتشار المتظاهرات لا يمكن البت بها الا بناءا على اوامر مباشرة من الصدر او وزيره وتحت إشراف اللجنة العليا المشرفة على التظاهرات".

واشار الى ان" ما تتناقله المواقع والمنصات الألكترونية حاليا هي مواقف شعبية لكنها ليست بالضرورة تعبر عن مواقف التيار الصدري بشكل مباشر".

يذكر ان صالح محمد العراقي المعروف بوزير الصدر قال في وقت سابق إنه ستكون هناك خطوات مفاجئة، وذلك بعد اعتصام انصار التيار الصدري امام بوابة مجلس القضاء الاعلى في المنطقة الخضراء وسط بغداد.

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