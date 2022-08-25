التعليم العالي تعلن تعيين 879 من الأوائل في 4 اختصاصات

2022/08/25 | 15:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب، اليوم الخميس، أمرا وزاريا بتعيين ثمانمئة وتسعة وسبعين من الأوائل في تخصصات الطب وطب الاسنان والصيدلة والتمريض.

وذكر بيان للوزارة تلقته (بغداد اليوم) أن "ذلك جاء تنفيذا لقرار مجلس الوزراء ذي العدد 184 لسنة 2022 الذي خول وزير التعليم بتعيين الأوائل من خريجي المجموعة الطبية للعام 2021/2020 في كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض".

وأضاف أنه "التزاما بمسؤولياتها وصلاحياتها القانونية المخولة فإن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد استكملت إجراءات التعيين بالتنسيق مع مجلس الخدمة الاتحادي وديوان الرقابة المالية لأغراض التدقيق المتقاطع وأتمت المتطلبات اللازمة مع تشكيلاتها كافة بإعداد قوائم بأسماء المستفيدين ووزارتي المالية والصحة لاستحداث الدرجات الوظيفية والتخصيصات المالية التي تغطي ثمانمئة وتسعا وسبعين درجة وظيفية للتشكيلات المشمولة بالقرار من الجامعات العراقية".

ودعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وفقا للبيان، "المشمولين بالتعيين المنشورة أسماؤهم في الموقع الرسمي للوزارة الى المباشرة على وفق السياقات القانونية والإدارية في مدة أقصاها عشرة أيام في ضوء الأمر الوزاري المؤرخ في 2022/8/25".

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