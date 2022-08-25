خبيرة توضح لماذا

2022/08/25 | 15:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واجه ارتفاع سوق الأسهم في الصيف مشكلة مؤخرًا، لكن رغم التراجع، توضح أنستازيا أموروسو، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في iCapital ، لماذا يجب على المستثمرين على المدى الطويل شراء الأسهم، خاصة عندما تبدو السوق سيئة.

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