سرقة صورة شهيرة لونستون تشرشل من داخل فندق كندي

2022/08/25 | 15:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوتاوا-(أ ف ب) – سُرقت صورة شهيرة لونستون تشرشل واستُبدلت بنسخة عنها داخل فندق فخم في العاصمة الكندية أوتاوا، على ما أعلن الفندق الذي أطلق نداء إلى العامة للمساعدة على استعادة العمل.واحتاج الأمر أشهراً عدة قبل أن يدرك موظفو فندق “شاتو لورييه” أن صورة لتشرشل موجودة في المكان تختلف عن سائر الصور المعروضة […]

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