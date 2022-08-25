أوكرانيا تعتزم إنشاء محكمة دولية لمحاكمة بوتين

2022/08/25 | 15:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة مؤرخة في 17 آب/أغسطس 2022 لأشخاص يدفونون جثثا مجهولة الهوية في بوتشا الأوكرانية © ا ف ب سيرغي تشوزافكوف كييف (أوكرانيا) (أ ف ب) – مع دخول الحرب في أوكرانيا شهرها السابع، تعتزم كييف إنشاء محكمة دولية العام المقبل لمحاكمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكبار قادته العسكريين لشنّهم الغزو.وسيشرف أندريه سميرنوف […]

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