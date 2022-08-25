2022/08/25 | 15:35 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: EzhUoTIUNR8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. زاخو.. مديرية البلدية تبدأ بتنفيذ مشروع تنظيم وتوسيع وتجميل مدخل المدينة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. زاخو.. مديرية البلدية تبدأ بتنفيذ مشروع تنظيم وتوسيع وتجميل مدخل المدينة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).