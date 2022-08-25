العراق يحقق إنجازاً تأريخياً في بطولة آسيا للتايكواندو

2022/08/25 | 15:36 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اضاف المنتخب العراقي للناشئين برونزية ثانية في ختام مشاركته ببطولة اسيا للتايكواندو المقامة حالياً في العاصمة الفيتنامية “هوشي منه”.واستطاع اللاعب هارون عبدالله من خطف البرونزية في وزن 53 وهي الميدالية العراقية التاريخية الثانية بعد إحراز زميله رضا حسين برونزية وزن 65.ويشارك العراق بثمانية لاعبين في البطولة، ثلاثة بفئة الناشئين وخمسة بفئة […]

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