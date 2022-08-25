2022/08/25 | 15:40 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 3iPUMZ4x9sA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. منذ بدء حراك الصدريين.. زار بغداد 10 إيرانيين وإميركيين إثنين | نشرة اخبار الثالثة 2022/8/25) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. منذ بدء حراك الصدريين.. زار بغداد 10 إيرانيين وإميركيين إثنين | نشرة اخبار الثالثة 2022/8/25) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).