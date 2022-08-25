كردستان.. تفاصيل القصف الصاروخي على قاعدة زليكان

2022/08/25 | 15:57 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصواريخ أطلقت من مصة مثبتة على عجلة من نوع كيا.

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