أمريكا ترد على استهداف قاعدة كونيكو في شرق سوريا

2022/08/25 | 15:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم الخميس أن هجوماً بالقذائف الصاروخية استهدف القاعدة الأمريكية في حقل كونيكو النفطي بريف دير الزور في شرق سوريا، وذلك للمرة الثانية خلال ساعات.

وذكرت الوكالة، نقلاً عن مصادر محلية في دير الزور، أن القاعدة الأمريكية تم استهدافها برشقات من القذائف الصاروخية تلى ذلك سماع أصوات انفجارات داخل القاعدة، فيما لم يتم التأكد إذا ما خلف الهجوم إصابات أو قتلى في صفوف القوات الأمريكية.

وأشارت المصادر إلى أن القوات الأمريكية أغلقت المنطقة على الفور بالتوازي مع تحليق لطائراتها في أجواء المنطقة.

الرد الأمريكيومن جهتها، ذكرت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم، أن القوات الجوية الأمريكية، قصفت مواقع جديدة تسيطر عليها الميليشيا الموالية لإيران في شرق سوريا، للمرة الثانية خلال 24 ساعة.

وبدوره، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره برلين، إن الغارات الجوية الجديدة التي تستهدف مواقع في ريف دير الزور أسفرت عن مقتل 3 مقاتلين مدعومين من جانب إيران، كما تحدثت القيادة المركزية الأمريكية عن قتيلين أو 3.

وبحسب التقرير، كان القصف رداً على هجمات صاروخية منسقة من جانب الميليشيا على منشأتين عسكريتين أمريكيتين في المنطقة قبل فترة قصيرة.

وهاجم سلاح الطيران الأمريكي، أمس الأربعاء، مواقع أيضاً في دير الزور مأهولة من جانب مجموعة مشكلة من مقاتلين شيعة من أفغانستان.



وقال المرصد إن 6 أشخاص قتلوا في غارات أمس.

وكان وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للسياسة كولين كال، قال للصحافيين خلال مؤتمر صحافي في واشنطن، أمس: “كان الهجوم ضروريا لحماية والدفاع عن الجنود الأمريكيين في سوريا الذين كانوا هدفا للعديد من الهجمات الأخيرة من جانب المليشيات المدعومة من إيران”.

وقال كال: “سأقول، وبشكل عام، لن نتردد في الدفاع عن أنفسنا”.

ولم يكن هناك أي تعليق رسمي من جانب الحكومة السورية بشأن الهجمات.

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