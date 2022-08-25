2022/08/25 | 16:00 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 4-4LDj2t898

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. إجراءات قانونية بشأن تسجيل صوتي يتحدث عن جرائم فساد وملفات أخرى في نشرة الــ 2) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. إجراءات قانونية بشأن تسجيل صوتي يتحدث عن جرائم فساد وملفات أخرى في نشرة الــ 2) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).