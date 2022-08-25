الأمانة العامة تحدد موعد إكمال مشروع مداخل بغداد الخمسة

2022/08/25 | 17:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- وسام الملا

حددت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، مميزات مشروع مداخل بغداد الخمسة والمكاسب المتوقعة، وفيما توقعت موعد إكماله، أكدت رفع توصيات لحسم ملف التعارضات التي تقف في طريقه.

وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "العمل مستمر بتأهيل وتطوير مداخل بغداد الخمسة، وآخر 3 منها تمت إحالتها على محافظة بغداد منذ أكثر من خمسة أشهر والشركات باشرت بالعمل وهناك زيارات ميدانية من قبل الأمانة العامة لمتابعتها".

وأضاف، أن "هناك بعض التعارضات البسيطة التي أوقفت مشروع تأهيل مدخل بغداد - ديالى، ورفعت التوصيات الى الأمين العام لمجلس الوزراء وسيتم اتخاذ اللازم فورا، لإزالة التعرضات وإن كانت حكومية سيتم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة وإزالتها أما إذا كانت للمواطنين فسيجري العمل على تسوية الأمر أيضاً".

وأكد أن "المداخل مهمة وحيوية لتواكب حضارة وتاريخ بغداد وستكون موحدة وعرض الشارع 100 متر وذات ممرين رئيسين وممرين خدميين إضافة الى الملحقات الحيوية داخل المدخل وأماكن خاصة لاستراحة المسافرين وساحات للتبادل التجاري لأن الشاحنات لن تدخل الى بغداد ضمن المدخل الرئيس الذي يبعد عن مركز العاصمة 35 كيلومترا والعمل والمتابعة مستمرة من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء".

وأضاف، "خلال عامين ستكون المداخل جاهزة وجميع المشاريع التي تشرف عليها الأمانة العامة لم تشهد أي تلكؤ ومستمرة بوتيرة عالية وهناك بعض المشاريع فاقت ما خطط له".

ويوم أمس، وجه وزير التخطيط خالد بتال النجم، بإزالة التعارضات المعرقلة لمشروع مداخل بغداد.

وقال بيان صادر عن وزارة التخطيط تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "النجم ترأس اجتماعا مشتركا ما بين محافظة بغداد ووزارة التخطيط، وممثلي الشركات المنفذة للمشروع، حضره محافظ بغداد محمد جابر العطا لمناقشة واقع العمل في مشروع تطوير مداخل العاصمة، والمشاكل والتحديات التي تكتنف تنفيذ المشروع".

وأكد النجم، بحسب البيان أهمية المضي، في انجاز مشروع تطوير وتأهيل المداخل الخمسة للعاصمة بغداد، وبما يتناسب مع أهمية هذه المداخل التي تمثل اضافة خدمية وتنموية مهمة لبغداد والمحافظات".

وشدد على ازالة جميع التعارضات التي تعرقل انجاز المشروع، ومتابعة عمل الشركات المنفذة، التي ينبغي أن تكون متوافرة على امكانات جيدة تتناسب وحجم واهمية المشروع، مشيرا الى سعي الوزارة بتوفير الظروف المناسبة لانجاز مشروع تأهيل المداخل وفق التصاميم التي أُعدّت لهذا الغرض، ومحاسبة الجهات المنفذة، في حال تلكؤها او اخلالها بتوقيتات واليات ومستوى الانجاز.

من جانبه استعرض محافظ بغداد واقع العمل في تنفيذ مشروع التطوير للمداخل الرئيسة للعاصمة، مشيرا الى جملة من التحديات التي تعرقل عملية التنفيذ، لاسيما ما يرتبط منها بوجود تعارضات تتمثل بخطوط نقل الطاقة الكهربائية وشبكات الماء التي تمتد ضمن مقتربات المداخل، مشيدا في الوقت نفسه، بجهود ودعم وزارة التخطيط للمحافظة بانجاز هذا المشروع عالي الاهمية لبغداد والمحافظات.

وشهد الاجتماع بحسب البيان عرضا لمخططات وتصاميم تطوير مداخل العاصمة ومستويات الانجاز في كل مدخل من هذه المداخل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمانة العامة تحدد موعد إكمال مشروع مداخل بغداد الخمسة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمانة العامة تحدد موعد إكمال مشروع مداخل بغداد الخمسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).