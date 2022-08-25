2022/08/25 | 17:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني يعتزم نجم نادي مانشستر يونايتد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، شراء ناد للغولف في البرتغال بالقرب من قصره الفاخر.وذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية، أن رونالدو يريد شراء ملعب الغولف الذي تبلغ قيمته نحو […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رونالدو يعتزم شراء ناد للغولف بمبلغ ضخم..



ما هو السبب؟ المركز الخبري الوطني.

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