2022/08/25 | 17:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفجير عبوة ناسفة على دورية للجيش يودي بحياة جندي في كركوك

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استشهاد جندي نتيجة تفجير عبوة ناسفة في كركوك المركز الخبري الوطني.

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