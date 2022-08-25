مشتبه به يواجه القضاء الألماني بتهمة قتل مدنيين في دمشق

2022/08/25 | 17:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بدأت المحكمة العليا في برلين اليوم الخميس، بمحاكمة رجل يشتبه أنه أطلق عمدا قنبلة على مجموعة من البشر وقتل مدنيين في العاصمة السورية دمشق في عام 2014.ويتهم الادعاء العام الاتحادي بألمانيا الرجل (55 عاما) بعدة جرائم، منها ارتكاب جرائم حرب وكذلك القتل في سبع حالات.وحسب تفاصيل الإعداء العام فقد ألقى المتهم […]

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