2022/08/25 | 17:11 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مديرية الدفاع المدني طلبت فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اندلاع حريق داخل جامعة الكوفة) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اندلاع حريق داخل جامعة الكوفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).