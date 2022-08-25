لماذا نهاب الرجل المريض !؟

2022/08/25 | 17:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: عمر الناصر

لو اردنا سرد أحداث ما مر به العراق منذ

أحتلال الدولة العثمانية او ما يطلق

عليها "الرجل المريض" منذ عام ١٨٥٣ م

ليومنا هذا، سنحتاج لقاعدة بيانات

عملاقة أو موسوعة كبيرة لتدوين

الصراعات

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