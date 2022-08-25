2022/08/25 | 17:11 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بقلم: حسن كاظم الفتال
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منهجية الإصلاح وتقويم الأمم) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بسم الله الرحمن الرحيم
( وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ
الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا
مُصْلِحُونَ) ـ هود/ 117
ربما بوسعنا القول أن لا وجود لأمة تصبو
إلى الفضيلة لا تدعو للإصلا
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منهجية الإصلاح وتقويم الأمم) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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