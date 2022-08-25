منهجية الإصلاح وتقويم الأمم

2022/08/25 | 17:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: حسن كاظم الفتال

بسم الله الرحمن الرحيم

( وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ

الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا

مُصْلِحُونَ) ـ هود/ 117

ربما بوسعنا القول أن لا وجود لأمة تصبو

إلى الفضيلة لا تدعو للإصلا

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