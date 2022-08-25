انقاذ 100 شخص واخماد حريق في كربلاء (صور)

2022/08/25 | 17:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم

الخميس، عن اخلاء 100 نزيل واخماد حريق

داخل فندق في كربلاء المقدسة.

وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، انه "نجحت فرق الدفاع المدني

من إخلاء مائة نزيل وأك

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