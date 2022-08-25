"مهزلة وفساد مستمر".. الرشيد ينحاز إلى "الكالكسي" ويرفض الآيفون في التقديم على السلف

ويقول أحد الموظفين، "قدمت على السلفة لاكثر من أربع مرات وبعد كل تقديم يرسل المصرف رسالة نصها (المستمسك غير واضح) وبعد مراجعتي المصرف ودخول طوابير من المراجعين وصلت لموظفة ممتعضة من العمل وتتعامل بطريقة قبيحة".
واضاف، "سألت الموظفة بكل هدوء: اختي العزيزة قدمت على السلفة قبل 5 أشهر وترفض في كل مرة..
فأجابت بكل برود: "عيني قدم من الكالكسي مو من الآيفون!". وبذلك يدخل مصرف الرشيد ضمن سخرية فساد جديدة تضاف الى فاضئح مصرف الرافدين الذي تعاقد مع شركة بوابة عشتار ومنحها اجازة الكترونية مماثلة لادارة موقع السلف مقابل ارباح خيالية.
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