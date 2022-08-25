"مهزلة وفساد مستمر".. الرشيد ينحاز إلى "الكالكسي" ويرفض الآيفون في التقديم على السلف

2022/08/25 | 17:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد في مهزلة لم يشهدها اي موقع الكتروني سوى مصرف الرشيد في العراق، حيث الزمت ادارة المصرف العملاء من المواطنين رواتهم بتقديم السلف عبر هواتف الكالكسي بدلا من الآيفون. وبحسب زبائن ممتعضين من إدارة الرشيد في تصريحات لـ(بغداد اليوم) فان "ادارة المصرف ابلغت جميع الزبائن ممن يرغب باستلام السلف على ضرورة تقديم الطلب عبر هاتف يحتوي نظام "الاندرويد" كالكسي بدلا من هاتف المحمول آيفون".وبحسب الزبائن فان "الغاء الطلبات المقدمة من قبل هواتف الايفون تم ابعادهم جميعا من اجل منح اصحاب الشركات والمكاتب والسماسرة فرص جديدة لابتزاز المواطنين".

ويقول أحد الموظفين، "قدمت على السلفة لاكثر من أربع مرات وبعد كل تقديم يرسل المصرف رسالة نصها (المستمسك غير واضح) وبعد مراجعتي المصرف ودخول طوابير من المراجعين وصلت لموظفة ممتعضة من العمل وتتعامل بطريقة قبيحة".

واضاف، "سألت الموظفة بكل هدوء: اختي العزيزة قدمت على السلفة قبل 5 أشهر وترفض في كل مرة..



فأجابت بكل برود: "عيني قدم من الكالكسي مو من الآيفون!". وبذلك يدخل مصرف الرشيد ضمن سخرية فساد جديدة تضاف الى فاضئح مصرف الرافدين الذي تعاقد مع شركة بوابة عشتار ومنحها اجازة الكترونية مماثلة لادارة موقع السلف مقابل ارباح خيالية.

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