استشهاد منتسب في الجيش بعبوة ناسفة

2022/08/25 | 17:21 - المصدر: بغداد اليوم

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أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، باستشهاد منتسب في الجيش بعبوة ناسفة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "المنتسب اثيــر فاضل في (ف1 ل45 فق8) بالجــيش العـراقــي استشهد اثر انفجار عبــوه ناسفــة".

وبين أن "الانفحار حصل في الساعة 2:30 مساء اليوم".

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