2022/08/25 | 17:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن قسم الشرطة المجتمعية، اليوم الخميس، عن اعادة ثمان فتيات هاربات الى ذويهن بعمليتين منفصلتين.

وذكر القسم في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "الشعبة النسوية بقسم الشرطة المجتمعية لدائرة العلاقات والاعلام تمكنت من اعادة ثمان فتيات هاربات تتراوح اعمارهن بين (7_18) الى ذويهن في عمليتين منفصلتين".

وبين أن "ذلك بعد هروبهن نتيجة تعرضهن للتعنيف من قبل ذويهن".

وأوضح أن "العمليتين جاءتا إثر ورود مناشدة من منتسبي احدى سيطرات الشرطة الاتحادية ببغداد تفيد بتواجد فتاة تبلغ من العمر 18 بقرب السيطرة تبين بعد سؤالها انها معنفة وهاربة من ذويها، بينما تم الابلاغ من قبل العتبة الكاظمية بوجود سبع فتيات (اخوات) تتراوح اعمارهن بين (7 و17) وبرفقة اخ لهن تولد(2015) في مدينة الكاظمية هربن من تعنيف زوجة الاب".

وأكد أنه "على الفور تم الاتصال بذوي الفتيات واستقدامهم الى مقر الشعبة واخذ التعهدات الخطية منهم بعدم تعنيف بناتهم مجددا، هذا وستقوم الشعبة بزيارات دورية مستمرة للاطمئنان على سلامتهن وتقديم الدعم لهن".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بسبب التعنيف.. هروب ثمان فتيات من ذويهن باعمار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بسبب التعنيف.. هروب ثمان فتيات من ذويهن باعمار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).