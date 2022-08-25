فيضانات السودان.. ارتفاع حصيلة الضحايا وانهيار آلاف المنازل

2022/08/25 | 17:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت حصيلة ضحايا السيول في السودان إلى 89 قتيلا، وانهيار آلاف المنازل في سيول وصفت بأنها الأشد منذ عشر سنوات.

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