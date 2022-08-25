إستشهاد جندياً إثر تعرض دوريتهم الأمنية الى انفجار في كركوك

2022/08/25 | 17:25 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرضت دورية أمنية، اليوم الخميس، إلى انفجار في محافظة كركوك.

وقال مصدر أمني، أن “جندياً استشهد، متأثراً بالاصابة التي تعرض لها، نتيجة انفجار عبوة ناسفة، استهدفت دوريتهم ضمن (وادي الشاي) في محافظة كركوك.

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