تأجيل الإجتماع الثاني المحدد من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى وقت غير محدد

2022/08/25 | 17:25 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الوفد المفاوض للحزب الديمقراطي الكردستاني، فؤاد حسين، أن الاجتماع الثاني للأطراف السياسية مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، تأجل من دون تحديد موعد له.

وقال حسين لشبكة روداو، أن “الاجتماع الثاني كان مقرراً عقده اليوم الخميس، تلبية لدعوة من رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، لكن تم تأجيله إلى وقت غير محدد”.

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