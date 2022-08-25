بالصور.. فرق الدفاع المدني تخمد حريقاً اندلع في مختبر وكافتيريا داخل جامعة الكوفة

2022/08/25 | 17:25 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيطرت فرق الدفاع المدني على حادث حريق اندلع داخل مختبر وكافتريا مشيّدة من الواح السندويج بنل سريع الإشتعال والمخالف لتعليمات السلامة داخل جامعة الكوفة في محافظة النجف الأشرف.

إذ طوقت فرق الدفاع المدني الحادث من الجهات الأربع وأخمدت الحريق ومنعت تاثر الجامعة وأنهت أعمال الإخماد والتبريد من دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية.

على أثر ذلك، طلب الدفاع المدني فتح تحقيق وأستدعاء خبير الأدلّة الجنائية لرفع العينات وتحديد أسباب اندلاع الحريق.

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