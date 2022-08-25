ايران: الطائرة المسيرة اميد لا يكتشفها الرادار وتدمر الأهداف الثابتة والمتحركة

2022/08/25 | 17:27 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أكد قائد القوة البرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كيومرث حيدري، 08/25/2022، ان الطائرة المسيرة...

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