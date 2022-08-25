2022/08/25 | 17:27 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: يعد درب زبيدة أحد أهم طرق الحج التاريخية في الجزيرة العربية، الذي سلكته القوافل...

ظهرت المقالة طريق الحج القديم على خط لائحة التراث العالمي أولاً على المسلة.

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