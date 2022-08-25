2022/08/25 | 17:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفّيت أوّل مصوّرة صحفيّة يابانيّة، تسونيكو ساساموتو، عن عمر يناهز 107 سنوات.وكانت المصوّرة قد وثّقت حياة المدنيين بظل فترة "شوا" المضطربة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة أول مصوّرة صحفيّة يابانيّة وثّقت مجتمع ما بعد الحرب العالمية الثانية.. عن عمر 107 سنوات) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة أول مصوّرة صحفيّة يابانيّة وثّقت مجتمع ما بعد الحرب العالمية الثانية.. عن عمر 107 سنوات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).