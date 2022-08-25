2022/08/25 | 17:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني وافقت الحكومة الهندية، اليوم الخميس، على تقييد صادرات دقيق القمح لتهدئة الأسعار في السوق المحلية.وكانت نيودلهي قد حظرت صادرات القمح في منتصف مايو، إذ أدت موجة حر قوية شهدتها البلاد إلى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الهند تمنع تصدير القمح لتهدئة الأسعار محليًا المركز الخبري الوطني.

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