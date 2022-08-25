عملية أمنية في ديالى تُطيح بـ32 مطلوبًا وتدمير 10 أوكار لـ”داعش”

2022/08/25 | 17:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / تمكنت قوات الرد السريع، اليوم الخميس، من تنفيذ 32 أمر قبض وتدمير 10 أوكار لـ”داعش” في ناحية أبي صيدا بمحافظة ديالى.وذكرت وزارة الداخلية في بيان ورد لإيرث نيوز، أن “فرقة الرد السريع في وزارة الداخلية وبالتعاون مع قسم استخبارات الفرقة، نفذت عملية أمنية واسعة أسفرت عن تنفيذ ٣٢ أمر قبض وفق […]

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