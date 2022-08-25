اليونان: 25 ألف مهاجر حاولوا عبور حدودنا مع تركيا في آب

2022/08/25 | 18:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلنت الحكومة اليونانية، اليوم الخميس، محاولة 25 ألف مهاجر عبور حدودها مع تركيا خلال شهر آب، مشيرة إلى أن البلاد تواجه ضغوطاً متزايدة من تدفق المهاجرين غير النظاميين.وقال المتحدث باسم الحكومة اليونانية يانيس ايكونومو خلال مؤتمر صحافي: "فقط في آب رغم أن الشهر لم ينته بعد، حاول 25 ألف مهاجر الدخول بصورة غير مشروعة عبر الحدود اليونانية التركية".وذكر أن اليونان تواجه "ضغوطًا متزايدة في ملف الهجرة" على حدودها البرية في إفروس (شمال شرق) وعلى الحدود البحرية في بحر إيجة.كما أشار إلى أن "مجلس الدفاع الذي اجتمع الثلاثاء قرر إطالة الجدار المبني على طول الحدود اليونانية التركية في إيفروس.ويبلغ طول الجدار حاليا 40 كلم ومن المقرر تمديده 80 كلم أخرى.وقال ايكونومو، إنه "سيتم أيضا تركيب كاميرات حرارية ونشر 250 عنصرا إضافياً من حرس الحدود".وتأتي هذه التصريحات بعد 10 أيام من عثور الشرطة اليونانية على 38 مهاجرا معظمهم من السوريين تقطعت بهم السبل وفقا للأمم المتحدة لعدة أيام على جزيرة في وسط نهر إيفروس الحدودي.وتوفيت طفلة في الخامسة من العمر بعد تعرضها للدغة عقرب على هذه الجزيرة.

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