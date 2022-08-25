2022/08/25 | 18:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أعلنت منظمة الصحة العالمية ،اليوم الخميس،أن 96 دولة سجلت أكثر من 41 ألف إصابة و12 وفاة بجدري القردة، وإن أغلب الإصابات في الولايات المتحدة.وفي تموز أعلنت منظمة الصحة العالمية التفشي حالة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة العالمية: تسجيل اكثر من 41 الف اصابة بجدري القردة في العالم المركز الخبري الوطني.

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